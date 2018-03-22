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Охотники за «мессерами». Как воевал элитный истребительный авиаполк СССР
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Охотники за «мессерами». Как воевал элитный истребительный авиаполк СССР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Распространено мнение, что к началу Великой Отечественной войны в СССР не было летчиков, способных потягаться с люфтваффе. Это не так. Некоторые части советских ВВС к июню 1941-го располагали колоссальным боевым опытом. Одна из них — 19-й Краснознаменный истребительный авиаполк (киап) — сформирована под Ленинградом ровно 80 лет назад, 22 марта 1938 года. Воевавшие в Испании асы сражались на семи фронтах, уничтожив в общей сложности 445 самолетов.
Первая победа
Немецкие и финские самолеты-разведчики методично прощупывали оборону Ленинграда, пытаясь вскрыть позиции зенитной артиллерии и расположение аэродромов. Бомбить хорошо защищенный город вслепую было бы безумием. Небо Cеверной столицы тогда прикрывал 7-й истребительный авиационный корпус ПВО, в составе которого действовал и 19-й истребительный. Свою первую воздушную победу он одержал 6 июля 1941-го.
Лейтенант Дмитрий Титоренко на И-16 сбил немецкий самолет-разведчик Ju-88D неподалеку от поселка Беззаботное. Советский летчик поднялся на четыре с половиной тысячи метров, зашел противнику в хвост и двумя аккуратными точными очередями перерубил консоль левой плоскости. Самолет рухнул на землю, летчик и наблюдатель выпрыгнули с парашютами и попали в плен. Вскоре в штаб истребительной группы доставили уцелевшую в самолете немецкую карту, на которой синим карандашом были проставлены треугольники возле действующих аэродромов Керстово, Котлы, Комендантский, Горская, Касимово и других. Стало ясно, что противник готовился атаковать сеть аэродромов вокруг Ленинграда. Воздушная победа Титоренко позволила вывести из-под удара большую часть самолетов, сохранив их для дальнейших сражений. За этот бой лейтенанта наградили орденом Красного Знамени.
Звено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде
Дмитрий прошел всю Великую Отечественную, а когда в 1944-м 19-й киап переименовали в 176-й гвардейский истребительный авиаполк (гвиап), Титоренко стал летать в паре с самым результативным советским асом Иваном Кожедубом, занявшим должность заместителя командира полка в августе того же года.
Первые охотники
Офицеры 19-го киап (176-го гвиап) с января 1944-го первыми в ВВС освоили тактику «свободной охоты». К тому времени советские летчики уже окончательно закрепили за собой господство в воздухе. А чтобы его удержать, взяли на вооружение тактические приемы, которыми раньше пользовались только немцы. На «свободную охоту» отправляли самые опытные пары «ведущий — ведомый». Четкой задачи не ставили — командование лишь обозначало квадрат, в котором предстояло действовать. Уже в воздухе «свободные охотники» самостоятельно искали самолеты противника, принимали решение, вступать в бой или отступить, преследовать врага или нет. У каждой пары свой квадрат — уже ко второму-третьему вылету летчики прекрасно ориентировались в своей зоне ответственности. Нередко «охотников» наводили на цель дежурные группы на земле, обнаружившие низколетящие истребители или бомбардировщики с крестами на крыльях.
Знаменитый советский ас Александр Покрышкин называл «свободную охоту» высшей формой боевой деятельности воздушного бойца: «Используя исключительную хитрость и владение своей машиной, он смело и уверенно поражает противника, молниеносно и внезапно. У аса должны быть сильно развиты инициатива и сообразительность, уверенность в себе и в принятии решений. Растерянность и паника чужды для аса». За четыре года войны 176-й гвиап выполнил более трех с половиной тысяч вылетов на «свободную охоту».
Истребитель «ЯК-3»Истребитель Як-3  Так, 19 апреля 1945 года пара Александра Куманичкина и Сергея Крамаренко (оба — Герои Советского Союза) под Кюстрином атаковала две «четверки» немецких истребителей FW-190. Исход боя решился за секунды: Куманичкин поразил ведущего одного звена, Крамаренко сбил командира другого. Немцы поняли, что на них напали «свободные охотники», только после того, как два «фокке-вульфа» взорвались в воздухе. Пилоты оставшихся шести вражеских истребителей запаниковали и вышли из боя. Все по Высоцкому: «Их восемь, нас двое…»
Первые пилотажники
Именно со дня формирования 19-го авиаполка начинается история легендарного ЦПАТ — 237-го гвардейского Проскуровского центра показа авиационной техники. Известные на весь мир «Стрижи» и «Русские Витязи» — прямые потомки советских «свободных охотников». В августе 1945-го 176-й гвиап перебазировали на подмосковный аэродром «Теплый Стан». Летчики отрабатывали групповой и одиночный высший пилотаж, принимали участие в воздушных парадах над Москвой, осваивали реактивные истребители. Летом 1950-го пилоты 176-го гвиап на авиапоказе в Тушино впервые продемонстрировали групповой пилотаж «пятерки» на новейших МиГ-15. На этих же машинах советские ветераны сражались в небе Северной Кореи с американскими летчиками на «Сейбрах» и сбили 107 самолетов противника. Четыре офицера полка за эту «командировку» удостоены звания Героя Советского Союза.
Американские истребители F-86 «Сейбр» в небе Северной Кореи, 1952 год  В конце 1950-го началось формирование 234-го истребительного авиационного полка на основе летчиков-пилотажников 176-го гвиап. А в феврале 1952-го новая часть переехала в Кубинку, где базируется и сегодня.
Именно «свободным охотникам» бывшего 176-го выпала честь сопровождать в воздухе самолеты всех советских космонавтов начиная с Юрия Гагарина. Они же в конце августа 1967-го впервые в послевоенной истории посетили с дружественным визитом иностранное государство — Швецию. И с тех пор стали желанными гостями на всех крупных мировых авиашоу.
Первого декабря 1989 года 234-й иап был переформирован в 234-й гвардейский смешанный авиаполк. Два года спустя, 5 апреля 1991-го, на базе его первой эскадрильи, вооруженной тяжелыми истребителями Су-27, создана пилотажная группа «Русские Витязи». А 6 мая того же года из лучших пилотов второй эскадрильи на легких МиГ-29 сформировали «Стрижей». Впрочем, участие в авиапоказах и выставках не мешает офицерам ЦПАТ отрабатывать воздушные бои и тактику применения оружия. Если потребуется, выйти на «свободную охоту» они готовы всегда.
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