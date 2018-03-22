На сайте Минобороны завершилось голосование по выбору названий для новейшего оружия, которое уже не засекречено. Для боевого лазерного комплекса победил «Пересвет», пишет ТАСС. Названием крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой пользователи выбрали «Буревестник». Среди названий беспилотного подводного аппарата наибольшее число голосов получил «Посейдон», — сообщили в Минобороны. Выбрать название для новых видов оружия предложил Владимир Путина во время послания Федеральному собранию. Сообщения об этом сейчас в топе новостного агрегатора СМИ2.