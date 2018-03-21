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Ракеты «Тополь» пустят на металлолом
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Ракеты «Тополь» пустят на металлолом 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Госкорпорация «Роскомсмос» разместила на сайте госзакупок заявку на утилизацию девяти межконтинентальных баллистических ракет «Тополь». Максимальная цена контракта 9,78 миллиона рублей.
Лот включает в себя утилизацию элементов уничтоженных ракет, реализацию полученных при этом материалов и уничтожение неликвидных отходов. Подрядчик должен иметь действующую лицензию на демонтаж военной техники, допуск к сведениям, составляющим военную тайну уровня «совершенно секретно» и документы, необходимые для работы с драгоценными металлами.
Согласно сведениям о заявке, при утилизации девяти ракет можно получить 1,8 килограмма золота, 42 килограмма серебра, 45 граммов платины, более 16 тонн черных и 13 тонн цветных металлов. Средства от их реализации должны быть перечислены в федеральный бюджет. Работы необходимо производить в Центре ликвидации МБР на предприятии «Воткинский завод» в Удмуртии.
Баллистическая ракета РС-12М «Тополь» была запущена в серийное производство в 1984 году. За 10 лет «Воткинский завод» выпустил порядка 400 ракет этого типа, затем выпуск «Тополей» был свернут, а завод занялся производством более совершенной МБР «Тополь-М».
В последние годы количество РС-12М в РВСН стремительно сокращается. Если в 2010 году на боевом дежурстве стоял 171 «Тополь», то по состоянию на начало 2018 года их осталось 36.
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