Борисов: вся российская авиация получит комплексы обороны

Всю российскую боевую авиацию планируют оснастить бортовыми комплексами обороны. Они эффективны почти на 100%. Поэтому, в первую очередь, БКО должны установить на ударные и транспортные вертолеты, заявил заместить министра обороны Юрий Борисов

Сегодня военачальник посетил НИИ «Экран», который разрабатывает именно комплексы обороны, пишет агентство РИА Новости. Борисов отметил, что научно-исследовательский институт создал уже несколько поколений БКО и это направление будет развиваться дальше.

По данным из открытых источников, «Экран» выпускает комплекс «Президент-С». Он автоматически защищает летательные аппараты от ЗРК: засекает пуск вражеской ракеты и пытается сбить ее с толку. Если атакующий боеприпас имеет тепловую систему наведения, то БКО ослепит ее лазерным излучением и автоматически сбросит инфракрасные ловушки, а радиолокационную — подавит радиоэлектронными помехами.

Как утверждают разработчики, российский комплекс бортовой обороны должен спасать летательный аппарат в 90% случаев. Хотя испытания показали немного другую цифру — 98%.