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Главное командование Сухопутных войск провело приём индонезийской военной делегации
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Главное командование Сухопутных войск провело приём индонезийской военной делегации 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе приёма были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере миротворческой деятельности.
Главное командование Сухопутных войск провело приём индонезийской военной делегации во главе с начальником Многофункционального центра по подготовке миротворцев вооружённых сил Республики Индонезия бригадным генералом Виктором Симатупангом.
В ходе приёма обсуждены вопросы взаимодействия в сфере миротворческой деятельности.
Делегаты посетили Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации» (Наро-Фоминск, Московская обл. ), где ознакомились с учебно-материальной базой военного вуза и организацией подготовки руководителей миротворческих подразделений.
Также в ходе визита индонезийские партнёры ознакомились с организацией подготовки специалистов в области разминирования в Международном противоминном центре Вооружённых Сил Российской Федерации» (п. Нахабино, Московская обл.).
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