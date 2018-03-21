В Калининградской области прошли учения с использованием С-300

"В ходе практической части учения расчетами модернизированных ЗРС С-300 были отработаны действия по выполнению задач после получения учебного сигнала о нарушении воздушной границы летательными аппаратами условного противника, роль которых выполнила пара истребителей Су-30 СМ. Расчетами ЗРК С-300 были проведены электронные пуски ракет, воздушные цели условного противника были уничтожены", — сообщил он.

Также он добавил, что военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника. После прибытия в район они выполнили нормативы по развертыванию зенитно-ракетных комплексов С-300, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей.