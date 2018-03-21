Весь парк ракетоносцев Ту-160 обновят к 2030 году

"Мы собираемся весь парк наших стратегических бомбардировщиков Ту-160 закупать в новом облике (Ту-160М2) и проводить глубокую модернизацию самолетов строя, когда будет оставаться только один фюзеляж — все бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели будут меняться. Поэтому мы получим обновленный парк «стратегов» где-то к 2030 году", — сказал Борисов в ходе визита на самарский завод «Кузнецов»

По его словам, новый Ту-160 будет менее заметным, нежели предшественник, «за счет специальных покрытий».

"Параллельно мы разрабатываем новые авиационные средства поражения, и нельзя сравнивать самолет Ту-160 с ракетами Х-55, Х-550, даже Х-101 и самолет, который мы надеемся получить в серии 2030-м годам с новыми авиационными средствами поражения, которые будут иметь совершенно другие дальности", — подчеркнул Борисов.