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Весь парк ракетоносцев Ту-160 обновят к 2030 году
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Весь парк ракетоносцев Ту-160 обновят к 2030 году 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 21 мар — РИА Новости. Весь парк сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 к 2030 году планируется заменить на модернизированные «Белые лебеди» с новыми двигателями и ракетами, сообщил журналистам в среду замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"Мы собираемся весь парк наших стратегических бомбардировщиков Ту-160 закупать в новом облике (Ту-160М2) и проводить глубокую модернизацию самолетов строя, когда будет оставаться только один фюзеляж — все бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели будут меняться. Поэтому мы получим обновленный парк «стратегов» где-то к 2030 году", — сказал Борисов в ходе визита на самарский завод «Кузнецов».
По его словам, новый Ту-160 будет менее заметным, нежели предшественник, «за счет специальных покрытий».
"Параллельно мы разрабатываем новые авиационные средства поражения, и нельзя сравнивать самолет Ту-160 с ракетами Х-55, Х-550, даже Х-101 и самолет, который мы надеемся получить в серии 2030-м годам с новыми авиационными средствами поражения, которые будут иметь совершенно другие дальности", — подчеркнул Борисов.
Ту-160 — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. 16 ноября 2017 года новый самолет был передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода. Благодаря модернизации эффективность Ту-160 должна увеличиться на 60%.
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