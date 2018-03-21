Кожин: спрос на российские военные корабли растет в геометрической прогрессии

КУБИНКА / Московская область /, 21 марта. / ТАСС /. Спрос на российские малые корабли и ракетные катера растет в геометрической прогрессии. Об этом сообщил в среду журналистам помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

"Практически со всех регионов [идет запрос] на малые корабли и ракетные катера, корабли (охраны водного района). Спрос растет в геометрической прогрессии, но он пока не материализовался. Считаю, что это задача [Объединенной судостроительной] корпорации.

Это в основном небольшие прибрежные страны", — сказал он.