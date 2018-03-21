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Кожин: спрос на российские военные корабли растет в геометрической прогрессии
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Кожин: спрос на российские военные корабли растет в геометрической прогрессии 

ТАСС 32 минуты назад
КУБИНКА /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Спрос на российские малые корабли и ракетные катера растет в геометрической прогрессии. Об этом сообщил в среду журналистам помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.
"Практически со всех регионов [идет запрос] на малые корабли и ракетные катера, корабли (охраны водного района). Спрос растет в геометрической прогрессии, но он пока не материализовался. Считаю, что это задача [Объединенной судостроительной] корпорации.
Это в основном небольшие прибрежные страны", — сказал он.
Ранее в "Рособоронэкспорте" (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщили, что наибольший интерес к российским кораблям и вооружению проявляют государства Юго-Восточной Азии — Индонезия, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, а также традиционные партнеры: Вьетнам, Индия и Китай. Кроме того, ведутся активные консультации по тематике ВМС со странами Латинской Америки, в том числе Уругваем, Перу и Бразилией. Доля вооружения и техники для военно-морских сил составляет в среднем 12% от общего объема продаж компании.
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