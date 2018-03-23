«Красная звезда» рассказывает о рабочей поездке заместителя Министра обороны Юрия Борисова на предприятия ОПК

В номере пятницы сообщается также о результатах голосования на сайте Минобороны России по выбору названий для трёх новейших комплексов российских вооружений.

В номере пятницы сообщается о том, что заместитель Министра обороны Юрий Борисов в рамках проверки хода выполнения государственного оборонного заказа побывал в Самаре на предприятиях «Кузнецов» и «Научно-исследовательский институт „Экран“. Отмечается, что двигатель НК-32, выпускаемый для Ту-160, в новом облике будет более экономичным, что позволит увеличить дальность полёта стратегического бомбардировщика примерно на тысячу километров.

»Красная звезда» рассказывает о состоявшемся в Центральном академическом театре Российской Армии финале третьего сезона Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда», проводившемся при поддержке Минобороны России. В церемонии награждения победителей принял участие Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

Газета информирует также о том, что голосование по выбору названий для трёх новейших комплексов российских вооружений — крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой, беспилотного подводного аппарата и боевого лазерного комплекса — завершено на сайте Минобороны России.

В репортаже из Санкт-Петербурга идет речь о Военном институте физической культуры, в котором накоплен богатейший опыт подготовки кадров с военно-прикладной спортивной направленностью.

Кроме того, помещено интервью заместителя командующего войсками ЮВО генерал-лейтенанта Андрея Гурулёва, который подвел итоги первых этапов «Армейских международных игр — 2018» на Юге России.