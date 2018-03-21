Начальник Генштаба Валерий Герасимов поддержал предложение о встрече с главкомом ОВС НАТО 

В ходе телефонного разговора начальника Генштаба ВС РФ и с Верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти им было поддержано предложение о встрече.
21 марта по инициативе натовской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с Верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти.
«Генералом армии Валерием Герасимовым поддержано предложение генерала Скапарротти о проведении личной встречи», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности.