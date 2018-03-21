Военные психологи ЦВО прошли профессиональную аттестацию

Военные психологи сдали зачеты на знание руководящих документов, а также решили практические задачи.

В окружном Доме офицеров Центрального военного округа завершилась плановая аттестация специалистов психологической службы соединений и воинских частей ЦВО, Главного командования Сухопутных войск, штаба материально-технического обеспечения Вооружённых Сил и региональных подразделений военной полиции.

В ходе аттестации определялась профессиональная квалификация специалистов психологической службы. Военные психологи сдали зачеты на знание руководящих документов, а также решили практические задачи. В частности, специалисты разработали планы по психологическому сопровождению военнослужащих при выполнении ими поставленных задач в различных условиях.

По результатам проверки более 50 психологов ЦВО успешно прошли аттестацию.