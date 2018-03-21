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Военные психологи ЦВО прошли профессиональную аттестацию
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Военные психологи ЦВО прошли профессиональную аттестацию 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные психологи сдали зачеты на знание руководящих документов, а также решили практические задачи.
В окружном Доме офицеров Центрального военного округа завершилась плановая аттестация специалистов психологической службы соединений и воинских частей ЦВО, Главного командования Сухопутных войск, штаба материально-технического обеспечения Вооружённых Сил и региональных подразделений военной полиции.
В ходе аттестации определялась профессиональная квалификация специалистов психологической службы. Военные психологи сдали зачеты на знание руководящих документов, а также решили практические задачи. В частности, специалисты разработали планы по психологическому сопровождению военнослужащих при выполнении ими поставленных задач в различных условиях.
По результатам проверки более 50 психологов ЦВО успешно прошли аттестацию.
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