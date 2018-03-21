Ещё
Десантников научили уничтожать автомобили смертников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Ульяновском десантников научили уничтожать автомобили смертников 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В Центральном военном округе прошли совместные учения подразделений ВДВ России и Сил специальных операций ВС Республики Беларусь.
В Ульяновской области на полигоне Поливна состоялись совместные российско-белорусские тактические учения. На них готовили настоящих миротворцев.
Во время занятий подразделения учились контролю безопасности на линии разграничения конфликтующих сторон, мероприятиям по прикрытию блокпостов и контрольно-пропускных пунктов, с учетом сирийского опыта.
В частности, отработали уничтожение автомобиля смертника, которые использовали террористы во время боевых действий в Арабской республике.
Всего в совместных учениях с бойцами союзных Сил спецопераций из Белоруссии принимали участие около 600 военнослужащих и задействовалось 80 единиц боевой и специальной военной техники обоих государств.
ТК «Звезда»: последние новости
Эксперт рассказал, что грозит запаснику за уклонение сборов Аварийно-спасательный отряд Каспийской флотилии готовится к учениям в море Начальник Генштаба Валерий Герасимов поддержал предложение о встрече с главкомом ОВС НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин занялся «списком Собчак»56
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ116
Россия закрыла границу для грузов с Украины137
Пенсии россиян будут считать по-новому128
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России49
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
01:04
Вор угнал авто с младенцем
Происшествия Криминал
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение