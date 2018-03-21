Под Ульяновском десантников научили уничтожать автомобили смертников

В Центральном военном округе прошли совместные учения подразделений ВДВ России и Сил специальных операций ВС Республики Беларусь

Ульяновской области на полигоне Поливна состоялись совместные российско-белорусские тактические учения. На них готовили настоящих миротворцев.

Во время занятий подразделения учились контролю безопасности на линии разграничения конфликтующих сторон, мероприятиям по прикрытию блокпостов и контрольно-пропускных пунктов, с учетом сирийского опыта.

В частности, отработали уничтожение автомобиля смертника, которые использовали террористы во время боевых действий в Арабской республике.

Всего в совместных учениях с бойцами союзных Сил спецопераций из Белоруссии принимали участие около 600 военнослужащих и задействовалось 80 единиц боевой и специальной военной техники обоих государств.