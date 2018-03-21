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Стало известно, зачем Варшаве войска США в Европе
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В польском МИД рассказали, для чего Варшаве американские войска в Европе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018
Присутствие войск США в Европе является фундаментом польской политики безопасности, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, выступая с программной речью в сейме страны.
"Военное присутствие США в Европе имеет фундаментальное значение для обеспечения военной безопасности в Европе и Польше", — сказал Чапутович.
"Неустанное усиление и развитие трансатлантических связей — фундаментальная цель польской политики безопасности", — добавил он.
Министр при этом напомнил, что Польша стала одним из немногих членов НАТО, выполнившим требование по расходам на оборону в объеме 2% ВВП.
Также Чапутович напомнил, что Польша по-прежнему выступает за "политику открытых дверей" в НАТО.
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