Стало известно, зачем Варшаве войска США в Европе

В польском МИД рассказали, для чего Варшаве американские войска в Европе

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"Военное присутствие США в Европе имеет фундаментальное значение для обеспечения военной безопасности в Европе и Польше", — сказал Чапутович. "Неустанное усиление и развитие трансатлантических связей — фундаментальная цель польской политики безопасности", — добавил он. Присутствие войск США в Европе является фундаментом польской политики безопасности, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович , выступая с программной речью в сейме страны. Министр при этом напомнил, что Польша стала одним из немногих членов НАТО , выполнившим требование по расходам на оборону в объеме 2% ВВП. Также Чапутович напомнил, что Польша по-прежнему выступает за "политику открытых дверей" в НАТО.