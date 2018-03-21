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На Камчатке летчики провели полеты в условиях циклона
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На Камчатке летчики-истребители морской авиации ТОФ провели полеты в условиях тихоокеанского циклона 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Лётчики в период проведения летной смены проверили связь с запасными аэродромами и отработали уход на второй круг и посадку на укороченной дистанции взлетно-посадочной полосы.
Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота продолжают совершенствовать технику пилотирования в сложных метеоусловиях Камчатки.
Приход на полуостров нового снежного тихоокеанского циклона экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 использовали для отработки пилотирования по приборам в условиях ограниченной видимости, взлета и посадки при низкой облачности и в условиях снегопада, а также при решении задач по предназначению взаимодействовали в составе групп. Лётчики в период проведения летной смены проверили связь с запасными аэродромами и отработали уход на второй круг и посадку на укороченной дистанции взлетно-посадочной полосы.
Главная задача тренировок состояла в поддержании у летчиков истребителей МиГ-31 навыков пилотирования и взаимодействия в сложных метеоусловиях полуострова.
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