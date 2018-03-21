На Камчатке летчики провели полеты в условиях циклона

На Камчатке летчики-истребители морской авиации ТОФ провели полеты в условиях тихоокеанского циклона

Лётчики в период проведения летной смены проверили связь с запасными аэродромами и отработали уход на второй круг и посадку на укороченной дистанции взлетно-посадочной полосы.

Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота продолжают совершенствовать технику пилотирования в сложных метеоусловиях Камчатки.

Приход на полуостров нового снежного тихоокеанского циклона экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 использовали для отработки пилотирования по приборам в условиях ограниченной видимости, взлета и посадки при низкой облачности и в условиях снегопада, а также при решении задач по предназначению взаимодействовали в составе групп. Лётчики в период проведения летной смены проверили связь с запасными аэродромами и отработали уход на второй круг и посадку на укороченной дистанции взлетно-посадочной полосы.

Главная задача тренировок состояла в поддержании у летчиков истребителей МиГ-31 навыков пилотирования и взаимодействия в сложных метеоусловиях полуострова.