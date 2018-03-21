На Северном Кавказе начались учения ЮВО

На Северном Кавказе стартовали учения подразделений ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО).
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.
Всего в учениях принимают участие более трёх тысяч военнослужащих и около 250 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники.
Кроме того, для тренировки стрельбы будут использоваться 120-миллиметровые минометы «Поднос» и «Сани».
Ранее ФАН сообщало, что в январе лётчики Северного флота отработали поиск подлодок в Баренцевом море.