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На Северном Кавказе начались учения ЮВО
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На Северном Кавказе начались учения подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО 

RT на русском 1 час назад
Фото: Пресс-служба Южного военного округа
На Северном Кавказе стартовали учения подразделений ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО).
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.
Всего в учениях принимают участие более трёх тысяч военнослужащих и около 250 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники.
Кроме того, для тренировки стрельбы будут использоваться 120-миллиметровые минометы «Поднос» и «Сани».
Ранее ФАН сообщало, что в январе лётчики Северного флота отработали поиск подлодок в Баренцевом море.
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