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Приморцев возмутил новый указ Путина
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Приморцев возмутил новый указ Путина 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
Жители Приморья высказали свое возмущение относительно нового указа президента России о военном призыве, сообщает PRIMPRESS.
В понедельник, 19 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ № 114 «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2018 году». Сборы будут проходить в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности. Продолжительность военных сборов составит до двух месяцев.
В ближайшее время правительство страны и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом россиян, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.
Новость вызвала настоящую волну негодования приморцев в социальной сети Instagram.
«Все, целуйте бабы рельсы».
«Путин 2018, НАЧАЛО, то ли еще будет!»
«Простите, а семьи кто кормить эти два месяца будет, тоже Путин?»
«Говорят, призывают только тех, кто на выборы не ходил!»
«Каких два месяца! Кто семью будет кормить?»
«А я не отпущу мужа! Вот сам пусть и топчет сапоги со своими друзьями».
Напомним, что указ вступил в силу со дня его подписания. Отметим, что под военными сборами понимается комплекс мероприятий по подготовке граждан к военной службе.
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