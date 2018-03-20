Приморцев возмутил новый указ Путина

Жители Приморья высказали свое возмущение относительно нового указа президента России о военном призыве, сообщает PRIMPRESS.

В понедельник, 19 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ № 114 «О призыве граждан Российской Федерации , пребывающих в запасе, на военные сборы в 2018 году». Сборы будут проходить в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности. Продолжительность военных сборов составит до двух месяцев.

В ближайшее время правительство страны и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом россиян, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.

Новость вызвала настоящую волну негодования приморцев в социальной сети Instagram.

«Все, целуйте бабы рельсы».

«Путин 2018, НАЧАЛО, то ли еще будет!»

«Простите, а семьи кто кормить эти два месяца будет, тоже Путин?»

«Говорят, призывают только тех, кто на выборы не ходил!»

«Каких два месяца! Кто семью будет кормить?»

«А я не отпущу мужа! Вот сам пусть и топчет сапоги со своими друзьями».

Напомним, что указ вступил в силу со дня его подписания. Отметим, что под военными сборами понимается комплекс мероприятий по подготовке граждан к военной службе.