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Пилоты Северного флота уничтожили корабли противника
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Пилоты Северного флота уничтожили корабли «противника» в Баренцевом море 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: Минобороны РФ
В рамках учений авиации Северного флота пилоты перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 уничтожили отряд кораблей условного противника, отразив нападение на базы ВМФ.
Полеты проходили в сложных метеорологических условиях. Экипажи бомбардировщиков и истребителей-перехватчиков, выполнили элементы сложного пилотажа, тактические приемы по перехвату и атаке воздушной цели, противодействию радиоэлектронным средствам условного противника средств и нанесению удара по надводным целям.
Также было отработано взаимодействие с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» на полигонах боевой подготовки Северного флота.
Всего в маневрах было задействовано восемь бомбардировщиков Су-24 и два истребителя МиГ-31.
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