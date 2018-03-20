В Крыму экипажи больших десантных кораблей ЧФ отработали погрузку боевой техники морской пехоты и высадку морского десанта

К тактико-специальному занятию, кроме БДК « Николай Фильченков » и «Орск», привлекались подразделения и техника морской пехоты.

В соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота на полигоне Опук в Крыму прошло тактико-специальное занятие экипажей больших десантных кораблей (БДК) «Николай Фильченков» и «Орск» с подразделениями отдельной бригады морской пехоты ЧФ, в ходе которого отработана организация погрузки на БДК боевой техники и личного состава морской пехоты, а также высадки морского десанта на необорудованное побережье.

В ходе занятия снимались временные нормативы по погрузке техники на корабль, оценивалась правильность действий каждого экипажа боевой машины при ведении условного боя за высадку десанта.

В занятии приняли участие порядка 300 военнослужащих и было задействованы 30 единиц техники морской пехоты.