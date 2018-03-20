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Мотострелки ЮВО в Чечне подняты по тревоге
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Мотострелки ЮВО в Чечне подняты по тревоге для проведения двухстороннего тактического учения 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание на учении будет уделяться отработке действий мотострелковых подразделений при десантировании из боевых машин, а также взаимодействию с операторами комплексов БЛА.
Подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на территории Чечни, совершили марш по пересеченной местности и прибыли на полигон для проведения двухстороннего ротного тактического учения (РТУ) с боевой стрельбой.
Военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш в заданный район, где им предстоит нейтрализовать незаконные вооруженные формирования условного противника.
По замыслу учения будут отработаны тактические элементы маневренной обороны в ночное время суток. Особое внимание при этом будет уделяться отработке действий мотострелковых подразделений при десантировании из боевых машин, организации сосредоточенного огня по огневым точкам условного противника, а также взаимодействию с операторами комплексов беспилотных летательных аппаратов (БЛА). К проводимым мероприятиям привлекаются подразделения разведки и радиоэлектронной борьбы.
На заключительном этапе учения состоятся боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и стрелкового оружия.
В учении приняли участие более 500 военнослужащих и было задействовано около 70 единиц техники, в их числе танки Т-72Б3, вертолеты армейской авиации Ми-35, штурмовики Су-25СМ, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и зенитные пушечно-ракетные комплексы.
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