Молдавия откажется от призыва на срочную службу

Молдавия намерена отказаться от призыва на срочную службу в армию

«Мы обсудили этот вопрос сегодня, на заседании руководства партии, с членами правительства и депутатами парламента. Было принято политическое решение о постепенном отказе от призыва на военную службу», — цитирует его ТАСС. Власти Молдавии собираются отказаться от призыва на срочную военную службу, чтобы перейти к профессиональной армии и побороть коррупцию. Об этом заявил лидер правящей Демократической партии страны Владимир Плахотнюк

По его мнению, данный шаг позволит создать профессиональную, хорошо вооружённую армию, которая будет в состоянии реагировать на современные вызовы.

При этом он добавил, что это даст возможность справиться с коррупцией в данной сфере и, в частности, с ситуацией, когда «в армию призывают только тех, кто не может заплатить деньги, чтобы не служить».