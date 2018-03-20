Молдавия откажется от призыва на срочную службу

Власти Молдавии собираются отказаться от призыва на срочную военную службу, чтобы перейти к профессиональной армии и побороть коррупцию. Об этом заявил лидер правящей Демократической партии страны Владимир Плахотнюк.
«Мы обсудили этот вопрос сегодня, на заседании руководства партии, с членами правительства и депутатами парламента. Было принято политическое решение о постепенном отказе от призыва на военную службу», — цитирует его ТАСС.
По его мнению, данный шаг позволит создать профессиональную, хорошо вооружённую армию, которая будет в состоянии реагировать на современные вызовы.
При этом он добавил, что это даст возможность справиться с коррупцией в данной сфере и, в частности, с ситуацией, когда «в армию призывают только тех, кто не может заплатить деньги, чтобы не служить».
Ранее был проведён опрос, который показал, что 61% граждан Молдавии высказались против вступления страны в НАТО.