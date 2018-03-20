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Плавмастерская Черноморфлота возвращается в Севастополь
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Плавмастерская Черноморского флота возвращается в Севастополь из Средиземного моря 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Плавучая мастерская Черноморского флота ПМ-56 направляется в Севастополь из Средиземного моря, сообщил журналистам официальный представитель флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.
"В настоящее время судно выполняет проход через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Ранее в дальней морской зоне плавучую мастерскую ПМ-56 на основе плановой ротации сменило однотипное судно Черноморского флота ПМ-138", — сказал он.
Трухачев пояснил, что в составе Средиземноморской эскадры ВМФ РФ экипаж судна помогал поддерживать техническую готовность кораблей и судов российского Военно-морского флота, выполняющих задачи в этом регионе.
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