Военные химики создадут аэрозольную завесу на учениях под Курском

Служащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) на учениях под Курском создадут километровую аэрозольную завесу для прикрытия действий ракетчиков. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу РХБЗ.

Для маскировки позиций будет применена термодымовая аппаратура ( ТДА-3 ), позволяющая создать сплошную аэрозольную завесу длиной более одного километра и поддерживать режим защиты от средств «противника» от четырех до восьми часов

пресс-служба

РХБЗ.

Известно, что в ходе учений подразделения

зенитно-ракетного

соединения уже отразили авиационный удар по военным объектам в Курской области . Последние были условно заражены химическими средствами поражения «противника». В «зараженной» зоне оказались личный состав и техника зенитчиков.

Ученые РХБЗ в Курской области являются плановыми. В них участвует более 500 человек, а также задействовано около 120 единиц военной и специальной техники.