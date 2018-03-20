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Военные химики создадут аэрозольную завесу на учениях под Курском
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Военные химики создадут аэрозольную завесу на учениях под Курском 

360tv.ru 6 часов назад
Служащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) на учениях под Курском создадут километровую аэрозольную завесу для прикрытия действий ракетчиков. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу РХБЗ.
Для маскировки позиций будет применена термодымовая аппаратура ( ТДА-3 ), позволяющая создать сплошную аэрозольную завесу длиной более одного километра и поддерживать режим защиты от средств «противника» от четырех до восьми часов
пресс-служба
РХБЗ.
Известно, что в ходе учений подразделения
зенитно-ракетного
соединения уже отразили авиационный удар по военным объектам в Курской области. Последние были условно заражены химическими средствами поражения «противника». В «зараженной» зоне оказались личный состав и техника зенитчиков.
Ученые РХБЗ в Курской области являются плановыми. В них участвует более 500 человек, а также задействовано около 120 единиц военной и специальной техники.
Самолеты НАТО провели военную разведку на границе с Россией в Балтийском регионе. В течение нескольких часов 7 самолетов совершали разведывательные полеты возле морских и сухопутных границ РФ. Авиалайнеры в некоторых местах приближались на 30 километров к границам России.
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