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Российские штурмовики Су-25СМ провели учения в Таджикистане
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Российские штурмовики Су-25СМ провели учения в Таджикистане 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские штурмовики Су-25СМ оперативно-тактической авиации Центрального военного округа (ЦВО) во взаимодействии с военно-воздушными силами (ВВС) Таджикистана нанесли ракетные удары по скоплениям условных незаконных вооруженных формирований в ходе совместных учений в районе таджикско-афганской границы, сообщил РИА Новости во вторник помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.
Ранее шесть штурмовиков Су-25СМ и два самолета-разведчика Су-24МР были переброшены на аэродром Айни под Душанбе из Челябинской области и с российской авиабазы Кант в Киргизии.
"Оперативно-тактическая авиация ЦВО совместно с подразделениями ВВС Таджикистана обеспечила поддержку с воздуха подразделениям сухопутных войск двух армий, которые выполнили учебно-боевые задачи по блокированию и уничтожению условных бандгрупп в ходе совместного командно-штабного учения на полигоне Харбмайдон в Хатлонской области Таджикистана", — сказал Рощупкин.
Он отметил, что в ходе авиаударов по скоплениям условных боевиков летчики выпустили более 100 неуправляемых авиационных ракет.
Авиабаза Кант входит в состав ЦВО, является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания, участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства стран ОДКБ. В ее составе — самолеты Су-25СМ и вертолеты Ми-8МТВ.
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