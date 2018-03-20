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Компания Saab представила самолет дальнего радиолокационного обнаружения GlobalEye
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Компания Saab представила самолет дальнего радиолокационного обнаружения GlobalEye 

TechCult 9 часов назад
Фото: TechCult
Шведская компания Saab по заказу ОАЭ разрабатывает самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) GlobalEye. 14 марта на аэродроме Линчепинг состоялся его первый испытательный полет. Он продлился 1 час 46 минут и, по мнению разработчиков, прошел очень удачно и подтвердил все расчеты. Пока какие-либо подробности относительно спецификаций GlobalEye отсутствуют. Известно, что он создавался на базе канадского пассажирского самолета Bombardier Global 6000. Его длина составляет 30, а размах крыльев 29 метров. Он оснащен двумя турбореактивными двигателями Rolls-Royce BR710 A2-20, которые обеспечат ему скорость свыше 1000 км/ч, высоту полета до 12300 м и возможность взлетать с небольших аэродромов. Для взлета ему достаточно 2000 метров.
GlobalEye может находиться в воздухе более 11 часов, одновременно осуществляя наблюдение за воздушной, морской и наземной обстановкой. Обнаружение воздушных целей осуществляет РЛС Saab Erieye ER. Ее фазированная антенная решетка установлена под обтекателем, вынесенном на верхнюю часть фюзеляжа. За морские цели «отвечает» станция Seaspray 7500E производства итальянского холдинга Leonardo. Наземные цели обнаруживают бортовые оптико-электронные и тепловизионные камеры. Обслуживать GlobalEye будет команда из четырех операторов.
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