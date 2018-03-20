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СМИ: «Терминатора» берут на вооружение
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СМИ: «Терминатора» берут на вооружение 

Вести.Ru 20 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Российская армия берет на вооружение боевую машину поддержки танков «Терминатор-2». Как заявил источник агентства РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе страны, решение уже принято, контракт должен быть подписан в ближайшее время.
Впервые о том, что российские вооруженные силы покупают БМПТ, стало известно на международном форуме «Армия-2017». Также заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что машины поддержки танков прошли испытания в Сирии.
Разработчик «Терминатора-2» "Уралвагонзавод" спроектировал два варианта этой боевой машины. Одна — на базе танка Т-90, вторая — на базе Т-72. Модификация для Министерства обороны вобрала все лучшее от обеих версий.
Основа БМПТ — это переработанное шасси танка Т-90А, на которое установили пару курсовых автоматических гранатомета АГС-17Д. А внутри корпуса разместили сразу пять членов экипажа: механика-водителя, наводчика, командира и двух операторов АГС.
В блоке вооружения конструкторы разместили две 30-миллиметровые пушки, пулемет Калашникова калибром 7,62 миллиметра и 4 управляемые ракеты «Атака». Причем пусковые контейнеры ПТУР убрали под металлические кожухи.
Двигатель у «Терминатора», скорее всего, будет также от танка Т-90А. Бронемашина сможет разгоняться до 60 километров в час. А топлива в баках хватит на 550 километров.
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