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Совершающий плавание вокруг Евразии учебный корабль «Перекоп» зашел в Севастополь
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Совершающий плавание вокруг Евразии учебный корабль «Перекоп» зашел в Севастополь 

ТАСС 6 часов назад
КАЛИНИНГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», находящийся в дальнем морском походе, совершил плановый заход в Севастополь, сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель флота Роман Мартов.
"Учебный корабль «Перекоп» в минувшее воскресенье, 18 марта, зашел в Севастополь. В славном городе-герое, главной военно-морской базе Черноморского флота России корабль с берегов Балтики пробудет до 1 апреля", — сказал он, отметив, что за это время участники похода отдохнут после почти двадцатидневного перехода, корабль пополнит запасы для дальнейшего плавания.
На борт корабля примут группу курсантов Черноморского высшего военно-морского училища, которые вместе со своими коллегами из других учебных заведений Минобороны РФ пройдут морскую практику.
Из Севастополя учебному кораблю «Перекоп» предстоит совершить океанский переход через Средиземное море, Суэцкий канал в Индийский океан. 18 апреля предполагается заход российского корабля в Коломбо — крупнейший город и порт Шри-Ланки.
Дальний морской поход учебного корабля «Перекоп» вокруг Евразии, начавшийся 1 марта из Кронштадта, проходит в рамках проведения морской практики в общей сложности более 500 курсантов военно-морских вузов. «Перекоп» побывает в четырех океанах, впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути, за более чем полугодовое плавание преодолеет почти 22 тыс. морских миль (более 41 тыс. км). В программе похода — восемь деловых заходов в иностранные и российские порты, участие в многонациональных учениях, которые пройдут в Тихом океане.
Учебный корабль «Перекоп» проекта 887 построили в 1967 году на Щецинской судоверфи в Польше. Он оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение.
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