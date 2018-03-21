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«Адмиралтейские верфи» объяснили сдвиг сроков передачи сторожевых кораблей
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«Адмиралтейские верфи» объяснили сдвиг сроков передачи сторожевых кораблей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА, 21 мар — РИА Новости. Передача сторожевых кораблей проекта 23550 сдвинута на 2023-2024 годы в связи с проблемами с финансированием, заявил журналистам в среду гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
"Сроки по патрульным кораблям проекта 23550 по программе ГПВ 2018-2027, к сожалению, сдвинуты на 2023-2024 годы в связи с финансированием", — сказал он.
Он отметил, что все текущие проекты «Адмиралтейских верфей» идут по графику, при этом спусков на воду каких-либо кораблей в 2018 году предприятие не планирует.
Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23550 "Иван Папанин", спроектированный конструкторским бюро «Алмаз», будет способен преодолевать лед толщиной до 1,5 метров. Он будет иметь водоизмещение около 8,5 тысячи тонн, длину корпуса 100 метров, ширину — около 20 метров, скорость — около 16 узлов. Корабль сможет эффективно выполнять задачи в Арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях.
Вооружение корабля: автоматическая артиллерийская установка АК-176МА, вертолетная площадка и вертолетный ангар для базирования вертолета и беспилотных летательных аппаратов, два скоростных боевых катера типа «Раптор».
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