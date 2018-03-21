«Адмиралтейские верфи» объяснили сдвиг сроков передачи сторожевых кораблей

"Сроки по патрульным кораблям проекта 23550 по программе ГПВ 2018-2027, к сожалению, сдвинуты на 2023-2024 годы в связи с финансированием", — сказал он.

Он отметил, что все текущие проекты «Адмиралтейских верфей» идут по графику, при этом спусков на воду каких-либо кораблей в 2018 году предприятие не планирует.

Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23550 " Иван Папанин ", спроектированный конструкторским бюро «Алмаз», будет способен преодолевать лед толщиной до 1,5 метров. Он будет иметь водоизмещение около 8,5 тысячи тонн, длину корпуса 100 метров, ширину — около 20 метров, скорость — около 16 узлов. Корабль сможет эффективно выполнять задачи в Арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях.

Вооружение корабля: автоматическая артиллерийская установка АК-176МА, вертолетная площадка и вертолетный ангар для базирования вертолета и беспилотных летательных аппаратов, два скоростных боевых катера типа «Раптор».