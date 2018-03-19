На заводе «Вымпел» состоялась закладка морского транспортного судна

Контракт на строительство двух морских транспортов вооружения Минобороны РФ и судостроительный завод „Вымпел“ подписали 25 марта 2016 года. Сдача второго МТВ запланирована на 2020 год. Согласно контракту, нести службу транспортное судно „Владимир Пялов“ будет на Балтийском флоте.

Первый морской транспорт вооружения, которому было присвоено имя „Геннадий Дмитриев“, уже строится на территории судостроительного завода „Вымпел“, площадкой для второго выбрана „Верфь братьев Нобель“.

»Морской транспорт вооружения — это уникальный проект. В дальнейшем у Министерства обороны есть желание продолжить серию еще двумя кораблями. Очень приятно, что завод «Верфь братьев Нобель», имеющий такую большую историю, ожил и загружен заказами благодаря «Концерну „Калашников“ и „Вымпелу“. В ближайшее время планируется увеличение штата предприятия на 500 человек. В апреле закончится объединение „Вымпела“ и „Верфи братьев Нобель“, и мы вместе будем строить самые современные корабли», — прокомментировал Олег Белков.