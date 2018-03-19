На заводе «Вымпел» состоялась закладка морского транспортного судна 

На судостроительном заводе «Вымпел», входящем в Концерн «Калашников», состоялась торжественная закладка второго судна морского транспорта вооружения (МТВ). Согласно приказу Главнокомандующего ВМФ России, новое судно будет названо именем выдающегося конструктора многоцелевых атомных подводных лодок Владимира Пялова.
В торжественной закладке приняли участие генеральный директор АО «ССЗ „Вымпел“ Олег Белков, генеральный директор ООО „Верфь братьев Нобель“ Олег Гончаров, главный инспектор службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Министерства обороны РФ, капитан второго ранга Андрей Костенко, глава городского округа город Рыбинск Денис Добряков и другие официальные лица.
Контракт на строительство двух морских транспортов вооружения Минобороны РФ и судостроительный завод „Вымпел“ подписали 25 марта 2016 года. Сдача второго МТВ запланирована на 2020 год. Согласно контракту, нести службу транспортное судно „Владимир Пялов“ будет на Балтийском флоте.
Первый морской транспорт вооружения, которому было присвоено имя „Геннадий Дмитриев“, уже строится на территории судостроительного завода „Вымпел“, площадкой для второго выбрана „Верфь братьев Нобель“.
»Морской транспорт вооружения — это уникальный проект. В дальнейшем у Министерства обороны есть желание продолжить серию еще двумя кораблями. Очень приятно, что завод «Верфь братьев Нобель», имеющий такую большую историю, ожил и загружен заказами благодаря «Концерну „Калашников“ и „Вымпелу“. В ближайшее время планируется увеличение штата предприятия на 500 человек. В апреле закончится объединение „Вымпела“ и „Верфи братьев Нобель“, и мы вместе будем строить самые современные корабли», — прокомментировал Олег Белков.
В завершение церемонии закладки семи сотрудникам Судостроительного завода «Вымпел» были вручены медали «За трудовую доблесть». Приказ об их награждении был подписан Министром обороны РФ Сергеем Шойгу.