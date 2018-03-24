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Система видеоконтроля за ходом занятий по боевой подготовке развернута на полигонах ЦВО
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Система видеоконтроля за ходом занятий по боевой подготовке развернута на полигонах ЦВО 

ТК «Звезда» 17 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Современная система видеоконтроля за ходом занятий по боевой подготовке подразделений развернута на полигонах Центрального военного округа в Сибири, на Урале и в Поволжье.
Современная система видеоконтроля за ходом занятий по боевой подготовке подразделений развернута на полигонах Центрального военного округа в Сибири, на Урале и в Поволжье.
Мониторинг боевой подготовки, как основной формы жизнедеятельности войск, осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», высокая устойчивость которого позволяет вести наблюдение в любых метеоусловиях. Новая система контроля позволяет оперативно выявлять и устранять недостатки в организации занятий подразделений.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.
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