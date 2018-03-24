Система видеоконтроля за ходом занятий по боевой подготовке развернута на полигонах ЦВО

Современная система видеоконтроля за ходом занятий по боевой подготовке подразделений развернута на полигонах Центрального военного округа в Сибири, на Урале и в Поволжье.

Современная система видеоконтроля за ходом занятий по боевой подготовке подразделений развернута на полигонах Центрального военного округа в Сибири, на Урале и в Поволжье.

Мониторинг боевой подготовки, как основной формы жизнедеятельности войск, осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», высокая устойчивость которого позволяет вести наблюдение в любых метеоусловиях. Новая система контроля позволяет оперативно выявлять и устранять недостатки в организации занятий подразделений.