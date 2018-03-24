Система видеоконтроля за ходом занятий по боевой подготовке развернута на полигонах ЦВО 

Современная система видеоконтроля за ходом занятий по боевой подготовке подразделений развернута на полигонах Центрального военного округа в Сибири, на Урале и в Поволжье.
Современная система видеоконтроля за ходом занятий по боевой подготовке подразделений развернута на полигонах Центрального военного округа в Сибири, на Урале и в Поволжье.
Мониторинг боевой подготовки, как основной формы жизнедеятельности войск, осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», высокая устойчивость которого позволяет вести наблюдение в любых метеоусловиях. Новая система контроля позволяет оперативно выявлять и устранять недостатки в организации занятий подразделений.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.