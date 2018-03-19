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Для боевой экипировки «Ратник» сошьют особую одежду
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Для боевой экипировки «Ратник» сошьют особую одежду 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Минобороны создаст для экипировки солдата будущего «Ратник» специальную боевую одежду, завершение работ намечено на 2020 год, сообщил начальник военно-научного комитета Сухопутных войск полковник Александр Романюта.
Основной акцент будет сделан на комфорте военнослужащих, в частности, стоит задача усовершенствовать вентиляцию, чтобы пододежный микроклимат стал лучше.
Напомним, боевая экипировка «Ратник» эксплуатируется в войсках уже два года, в данный момент разрабатывается ее третье поколение. Основными нововведениями станут шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь.
Главная задача проекта — повышение эффективности военнослужащих на поле боя. Сейчас «Ратник» состоит из десяти подсистем, отвечающих за защиту бойца, связь, ориентирование на местности и так далее. В комплект входят средства разведки и современное стрелковое оружие, скоро к ним добавится ночной прицел с защитой от ослепления.
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