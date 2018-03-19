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Российские ВМС истощены
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Российские ВМС истощены. К 2020 году останется всего 9 боеспособных кораблей 

ИноСМИ 3 часа назад
Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
В феврале 2018 года на борту большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников» произошел пожар. И недавно российские ВМС официально объявили о том, как поступят с этим кораблем — его ожидает серьезный ремонт, а также модернизация.
Однако после того, как БПК «Маршал Шапошников» уйдет на ремонт, у российских ВМС останется всего шесть номинально боеспособных военно-морских кораблей уровня эсминца «Бесстрашный».
Среди них самыми «жизнеспособными» являются только атомный подводный ракетоносный крейсер «Смоленск», входящий в состав Северного флота ВМФ России, а также три судна Тихоокеанского флота (включая большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», который является «частым гостем» в Китае — в начале 2018 года он посетил Китай в пятый раз, встав на якорь в Шанхае). Оставшиеся два корабля уровня эсминца «Бесстрашный», приписанные к Северному флоту, стоят в портах, пропуская маневры и арктические походы, проводимые флотом.
Однако по сравнению с эсминцем «Бесстрашный» уровень модернизации других кораблей, находящихся в строю, гораздо ниже. Три из семи судов находятся на ремонте, два — стоят на базе, модернизация еще одного отложена, так как нет сметы капитального ремонта. В данный момент остается только один корабль, который вернется в строй после модернизации и будет сопровождать атомный крейсер «Петр Великий» ближайшие несколько лет, становясь единственным «телохранителем» этого «ветерана».
Ситуация с атомными и ракетными крейсерами, которые составляют ядро боеспособности российского флота, также удручает: единственный крейсер уровня выведенного из эксплуатации «Кирова», находящийся в строю после распада СССР — это «Петр Великий», и его с 2020 года ожидает ремонт и модернизация. Работы будут производиться на судостроительном заводе Северного флота и займут, по меньшей мере, 3 года.
Кроме того, в ближайшее время начнется капитальный ремонт ракетного крейсера «Москва», флагмана Черноморского флота. По словам представителей российского ВМФ, он вернется в строй в 2022 году. Однако учитывая, что работы по модернизации подобного ему крейсера «Маршал Устинов» заняли 5 лет и многократно откладывались, нельзя сказать, что все будет так легко.
Подведем итоги — если больше не случится никаких непредвиденных ситуаций вроде пожара или отсрочки, число боеспособных кораблей в составе ВМФ снизится до исторического минимума, формально останется всего 7 эсминцев и 2 крейсера. Если учесть, что корабли несут боевое дежурство всего 60 дней в году, число фактически функционирующих судов снизится еще больше.
И это еще не все. В 2018 году капитальный ремонт (включая замену двигательной установки и нескольких котлов) начнет проходить единственный авианосец российского флота «Адмирал Кузнецов», многократно выполнявший боевые задачи в Сирии, Атлантическом океане и других горячих точках. Существуют предположения, что модернизация судна займет по меньшей мере 5 лет. Это означает, что в течение ближайших 10 лет российский флот будет не полностью боеспособен.
Разумеется, формально у российского флота все еще есть 13 эсминцев, 4 крейсера и 1 авианосец. И они представляют собой серьезную силу, по крайней мере, на бумаге.
Однако нельзя забывать о том, что все крупные корабли российского флота — это наследие СССР. В течение 20 лет после развала «красной империи» они ждали, когда их сменит «молодое поколение», которое, однако, так и не появилось. И в ближайшие 20 лет эти крупные корабли, вероятно, также не дождутся «смены».
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