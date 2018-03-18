Фрегат «Адмирал Григорович»: и один в море воин

Российский «сторожевик» нового поколения за первые два года эксплуатации наглядно продемонстрировал превосходные боевые качества.

Головной корабль проекта 11356 «Адмирал Григорович» за небольшой срок службы под Андреевским флагом в полной мере показал, на что способны новые российские фрегаты дальней морской зоны. Соединив в себе передовую техническую мысль, новейшие технологии кораблестроения, результаты профессионализации военно-морской службы, разработки оперативно-тактической науки морского боя, этот корабль по итогам минувшего года стал самым ходовым на Черноморском флоте и лидером по количеству успешно выполненных учебных и боевых задач, пишет обозреватель еженедельника «Звезда».

«Ладненький» первенец