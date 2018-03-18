Российские и белорусские десантники провели товарищеские матчи по волейболу во время, свободное от подготовки к международным учениям

Хотя заключительный матч завершился победой российских десантников, но за несколько минут до окончания матча исход встречи был непредсказуем.

В ходе подготовительных мероприятий к совместным российско-белорусским тактическим учениям российские десантники Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и военнослужащие подразделения Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Республики Беларусь провели товарищеские матчи по волейболу в спортивном зале соединения ВДВ.

Несмотря на то, что встреча носила товарищеский характер, проходила она в бескомпромиссной борьбе. И хотя заключительный матч завершился победой российских десантников, но еще буквально за несколько минут до окончания матча исход встречи был непредсказуем, что нешуточно заводило трибуны спорткомплекса.

Спортивные игры проводились на протяжении нескольких дней, в том числе и со смешанным составом команд, в каждую из которой входили военнослужащие обеих стран.

Перед началом основной фазы учения ребята в совместных волейбольных турнирах ощутили поднятие боевого и товарищеского духа.

Активная фаза учений будет проходить с 19 по 22 марта на военном полигоне ВДВ Поливна в Ульяновской области

За время учения российские и белорусские десантники на практике отработают комплекс задач по совместным миротворческим действиям в буферной зоне. Все элементы учебных задач тактического учения будут выполняться военнослужащими обоих государств в условиях активных действий условных отрядов незаконных вооруженных формирований.