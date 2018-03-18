Российские космонавты проголосуют на выборах президента с орбиты и на Байконуре 

Российские космонавты, как люди интересной профессии, и голосовать на выборах президента будут необычным способом. В частности, находящийся на МКС Антон Шкаплеров проголосует на выборах президента с орбиты. Шкаплеров вместе с американскими астронавтами Скоттом Тинглом и Джо Акабой ожидают на станции прибытия корабля «Союз МС-08». На нем на МКС попадут командир корабля Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Старт корабля намечен на 21 марта. Космонавты уже прибыли на Байконур. Российские космонавты проголосуют оттуда, как и сотрудники предприятий, занимающиеся подготовкой к старту «Союза МС-08».