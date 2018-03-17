Экипаж плавзавода «Петр Богданов» устранил неполадки и не нуждается в помощи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 17 марта. / ТАСС /. Экипаж плавзавода «Петр Богданов», находящегося в Охотском море, устранил неполадки с рулевым управлением, помощь судну больше не нужна, сообщили ТАСС в субботу в камчатском Морском спасательном подцентре.

Ранее сообщалось, что около 16:50 по московскому времени рулевое устройство плавзавода вышло из строя, и судно дрейфует в Охотском море. На борту 64 человека, запасов достаточно. На помощь вышло спасательное судно.

"Поступила информация от капитана. Они рулевую машину сделали, судно на ходу, помощь ему не нужна", — сказал представитель спасательного подцентра.