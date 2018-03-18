Заполярные журналисты получили призы за победу в конкурсе «Северный Медиа-Ас-2018»

Всего на конкурс было представлено более 40 работ о боевой и повседневной деятельности воинов-северморцев, опубликованные и вышедшие в эфир в течение 2017 года.

Командующий Северным флотом ( СФ ) адмирал Николай Евменов наградил журналистов — победителей флотского этапа всероссийского фестиваля прессы «Северный Медиа-Ас-2018». в ходе торжеств, посвящённых Дню моряка-подводника. Мероприятия прошли накануне праздника в Североморске

Памятными призами за высокий профессионализм, активную гражданскую позицию и популяризацию военной службы через средства массовой информации были награждены в девяти номинациях:

Всего на конкурс было представлено более 40 работ о боевой и повседневной деятельности воинов-северморцев, опубликованные и вышедшие в эфир в течение 2017 года в 15 средствах массовой информации от 23 журналистов и блогеров, работающих в Мурманской, Архангельской областях и на Таймыре.