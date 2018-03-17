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Генштаб РФ: пока боевики сдаются, США готовят удары по сирийским войскам
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Генштаб РФ: пока боевики сдаются, США готовят удары по сирийским войскам 

Вести.Ru 15 часов назад
Фото: Вести.Ru
США готовит удары по сирийским войскам, в Средиземном и Красном морях созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет, это видит Генштаб ВС РФ, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в эфире канала «Россия 24».
Также Рудской сообщил, что отдельные отряды боевиков в Восточной Гуте готовы покинуть анклав, сложив оружие, но ждут команды от своих зарубежных покровителей. Генштаб ВС РФ призывает все силы, имеющие влияние на бандформирование, способствовать их выходу из региона, чтобы избежать напрасных жертв, передает "Интерфакс".
Также генерал доложил, что гуманитарная обстановка в Восточной Гуте коренным образом изменилась: только сегодня по гуманитарному коридору прошли 26610 мирных граждан, а всего из Восточной Гуты выведено 44639 человек, передает РИА Новости.
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