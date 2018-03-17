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Брифинг Минобороны по ситуации в Сирии
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Брифинг Минобороны по ситуации в Сирии 

RT на русском 16 часов назад
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков и руководитель Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской сообщают подробности о ситуации в Сирии. RT ведёт прямую трансляцию.
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