Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» посещают жители Республики Маврикий

Экипаж судна осуществит культурные мероприятия и автобусные экскурсии, в ходе которых моряки ознакомятся с достопримечательностями города Порт-Луи

В рамках неофициального визита океанографического исследовательского судна (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский» в Республику Маврикий с 14 марта началось посещение российского судна гостями и жителями г. Порт-Луи. Экскурсии по военному океанографу будут продолжаться до 17 марта. Кроме этого, на борту ОИС побывали представители ассоциации соотечественников на Маврикии и выпускники советских и российских вузов.

В свою очередь экипаж судна в Порт-Луи осуществит культурные мероприятия и автобусные экскурсии, в ходе которых моряки ознакомятся с достопримечательностями порта.

ОИС «Адмирал Владимирский» 11 марта совершило заход в Порт-Луи (Республика Маврикий). Неофициальный визит осуществляется в ходе дальнего морского похода, проводимого по плану второй международной экспедиции в Индийский океан под эгидой межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО

«Адмирал Владимирский» вышел из постоянного места базирования — порта Кронштадт — в дальний гидрографический поход 15 декабря 2017 г.

Экипажу судна и участникам экспедиции на его борту поставлена задача в течение шести месяцев похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана.