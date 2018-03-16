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Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» посещают жители Республики Маврикий
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Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» посещают жители Республики Маврикий 

ТК «Звезда» 17 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж судна осуществит культурные мероприятия и автобусные экскурсии, в ходе которых моряки ознакомятся с достопримечательностями города Порт-Луи.
В рамках неофициального визита океанографического исследовательского судна (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский» в Республику Маврикий с 14 марта началось посещение российского судна гостями и жителями г. Порт-Луи. Экскурсии по военному океанографу будут продолжаться до 17 марта. Кроме этого, на борту ОИС побывали представители ассоциации соотечественников на Маврикии и выпускники советских и российских вузов.
В свою очередь экипаж судна в Порт-Луи осуществит культурные мероприятия и автобусные экскурсии, в ходе которых моряки ознакомятся с достопримечательностями порта.
ОИС «Адмирал Владимирский» 11 марта совершило заход в Порт-Луи (Республика Маврикий). Неофициальный визит осуществляется в ходе дальнего морского похода, проводимого по плану второй международной экспедиции в Индийский океан под эгидой межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО.
«Адмирал Владимирский» вышел из постоянного места базирования — порта Кронштадт — в дальний гидрографический поход 15 декабря 2017 г.
Экипажу судна и участникам экспедиции на его борту поставлена задача в течение шести месяцев похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана.
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