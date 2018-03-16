Командующий Северным флотом вручил подводникам жилищные субсидии

Свидетельство о назначении жилищной субсидии из рук адмирала Николая Евменова получили командир экипажа многоцелевой атомной подводной лодки «Пантера» капитан 1 ранга Сергей Соколовский и ещё три моряка-подводника, двое из которых — многодетные родители.

В преддверии Дня моряка-подводника командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов вручил жилищные субсидии военнослужащим подводных сил.

Церемония прошла на торжественном собрании в главной базе флота — Североморске

Свидетельство о назначении жилищной субсидии из рук командующего флотом получили командир экипажа многоцелевой атомной подводной лодки «Пантера» капитан 1 ранга Сергей Соколовский и ещё три моряка-подводника, двое из которых — многодетные родители.

Общая сумма предоставленных военным морякам жилищных субсидий составила более 30 миллионов рублей.