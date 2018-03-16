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Командующий Северным флотом вручил подводникам жилищные субсидии
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Командующий Северным флотом вручил подводникам жилищные субсидии 

ТК «Звезда» 19 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Свидетельство о назначении жилищной субсидии из рук адмирала Николая Евменова получили командир экипажа многоцелевой атомной подводной лодки «Пантера» капитан 1 ранга Сергей Соколовский и ещё три моряка-подводника, двое из которых — многодетные родители.
В преддверии Дня моряка-подводника командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов вручил жилищные субсидии военнослужащим подводных сил.
Церемония прошла на торжественном собрании в главной базе флота — Североморске.
Свидетельство о назначении жилищной субсидии из рук командующего флотом получили командир экипажа многоцелевой атомной подводной лодки «Пантера» капитан 1 ранга Сергей Соколовский и ещё три моряка-подводника, двое из которых — многодетные родители.
Общая сумма предоставленных военным морякам жилищных субсидий составила более 30 миллионов рублей.
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