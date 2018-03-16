Минпромторг намерен получить право на отзыв лицензий в области вооружений

Минпромторг разработал поправки в статью 20 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которым министерство может быть наделено полномочиями по приостановлению действия лицензий в области вооружений. Проект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Возникла необходимость внести в статью 20 Федерального закона № 99-ФЗ изменения, включив в него нормы, наделяющие Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, как лицензирующий орган в области вооружения и военной техники, полномочиями по приостановлению и прекращению действия лицензий в административном порядке», — следует из пояснительной записки к проекту закона.

В документе отмечается, что лицензия может быть отозвана в случае нарушения лицензионных требований, которые, в том числе, повлекли за собой угрозу вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, обороне и безопасности государства.

«Введение данных норм позволит исключить угрозу нанесения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации , обороне и безопасности Российского государства или причинение такого вреда либо возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера», — говорится в проекте правового акта.

К действию лицензии на деятельность в области вооружений и военной техники относится деятельность по разработке, производству, испытанию, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации военной техники.