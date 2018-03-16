Ещё
Авиаоператор Hunnu Air заинтересовался самолетами ТВС-2 ДТС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиаоператор Hunnu Air заинтересовался самолетами ТВС-2 ДТС 

AirCargoNews.ru 16 марта 2018
Фото: AirCargoNews.ru
Речь идет о модернизированной версии машины Ан-2, отмечает электронный журнал aviav.ru. Монгольский авиаперевозчик планирует пополнить свой флот новыми легкомоторными самолетами, которые собирают на производственных мощностях авиационного завода, расположенного в Улан-Удэ. Вышеозначенное предприятие входит в авиахолдинг Вертолеты России. Сейчас авиаперевозчик решает, в какой сфере вышеозначенные самолеты лучше использовать.
В конце февраля в рамках совещания, посвященного проекту ТВС-2ДТС, стало известно, что авиаперевозчик Hunnu Air рассматривает вариант заказа 6 самолетов вышеупомянутой модели. Представители СМИ получили эту информацию, необходимо уточнить, непосредственно от главы Бурятии. По данным Росавиации в реестре находится 1,2 тысячи машин семейства Ан-2, причем свыше 300 самолетов необходимо в ближайшее время вывести из эксплуатации. Модель ТВС-2ДТС позволит обновить флот вышеозначенных воздушных судов. Самолет обладает неплохим потенциалом в плане экспорта, отмечает господин Цыденов.
У возможного иностранного заказчика Hunnu Air имеется опыт работы с самолетами легкомоторной группы. Речь идет об эксплуатации самолетов Ан-2. Авиаперевозчик использовал эту авиатехнику в сельскохозяйственных нуждах. Монгольская авиакомпания образовалась еще в 1992-м году, отделилась, так сказать, от национального перевозчика MIAT. Изначально авиаперевозчик работал под брендом Monnis Air Service. На то время авиапарк компании насчитывал свыше 50 единиц авиатехники этого типа. В 2011-м году авиаперевозчик перешел в собственность группы компаний MAK (горнодобывающие компании) и Bodi Group (инвестиционная группа). Авиакомпанию, после смены владельца, переименовали в Mongolian Airlines, а спустя 2 года решили дать ей новое имя — Hunnu Air. Это был сделано, чтобы избежать путаницы с именами, более качественно обозначить бренд.
Сейчас в парке авиапредприятия три 50-месных воздушных судна Fokker-50, два самолета ATR-72 500. В период с 2013-го по 2014-й год авиаперевозчик из Монголии эксплуатировал взятые им в лизинг 2 борта Airbus A-319.
AirCargoNews.ru: последние новости
Вертолеты Airbus вытесняют америкаснкие модели из United States Army Первый Embraer 175-SC для SkyWest Вертолетный оператор Babcock - стартовый эксплуатант H-160
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ265
В Госдуме оценили заявление Порошенко56
Украина пожаловалась в ООН162
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля731
День рождения скандальной порнозвезды18
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение