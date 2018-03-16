Авиаоператор Hunnu Air заинтересовался самолетами ТВС-2 ДТС

Речь идет о модернизированной версии машины Ан-2, отмечает электронный журнал aviav.ru. Монгольский авиаперевозчик планирует пополнить свой флот новыми легкомоторными самолетами, которые собирают на производственных мощностях авиационного завода, расположенного в Улан-Удэ . Вышеозначенное предприятие входит в авиахолдинг Вертолеты России . Сейчас авиаперевозчик решает, в какой сфере вышеозначенные самолеты лучше использовать.

В конце февраля в рамках совещания, посвященного проекту ТВС-2ДТС, стало известно, что авиаперевозчик Hunnu Air рассматривает вариант заказа 6 самолетов вышеупомянутой модели. Представители СМИ получили эту информацию, необходимо уточнить, непосредственно от главы Бурятии . По данным Росавиации в реестре находится 1,2 тысячи машин семейства Ан-2, причем свыше 300 самолетов необходимо в ближайшее время вывести из эксплуатации. Модель ТВС-2ДТС позволит обновить флот вышеозначенных воздушных судов. Самолет обладает неплохим потенциалом в плане экспорта, отмечает господин Цыденов.

У возможного иностранного заказчика Hunnu Air имеется опыт работы с самолетами легкомоторной группы. Речь идет об эксплуатации самолетов Ан-2. Авиаперевозчик использовал эту авиатехнику в сельскохозяйственных нуждах. Монгольская авиакомпания образовалась еще в 1992-м году, отделилась, так сказать, от национального перевозчика MIAT. Изначально авиаперевозчик работал под брендом Monnis Air Service. На то время авиапарк компании насчитывал свыше 50 единиц авиатехники этого типа. В 2011-м году авиаперевозчик перешел в собственность группы компаний MAK (горнодобывающие компании) и Bodi Group (инвестиционная группа). Авиакомпанию, после смены владельца, переименовали в Mongolian Airlines, а спустя 2 года решили дать ей новое имя — Hunnu Air. Это был сделано, чтобы избежать путаницы с именами, более качественно обозначить бренд.