Подводники рассказали, как российские АПЛ дошли до США

Подводники рассказали, как российские АПЛ дошли до берегов США

В рамках учений атомные подлодки проекта 971 «Щука-Б», не нарушая границ Соединенных Штатов Америки , смогли незаметно подойти вплотную к американским военным базам.

В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном субмаринам проекта 971 «Щука-Б», подводники рассказали об уникальной операции, в ходе котор российские подлодки дошли до американских баз и покинули этот район, оставшись незамеченными.

«Данная задача была выполнена, подводные лодки обозначили себя в данных районах океана и выполнив задачи вернулись на базу», — рассказал командир дивизии подводных лодок Сергей Старшинов. По словам подводников, командованием был отдан приказ занять позиции в районе военных баз Соединенных Штатов Америки.

Нужно подчеркнуть, что Америка имеет военные базы в разных частях мира, а в данном случае речь идет о том, что российские АПЛ дошли непосредственно до берегов США.

Строительство подводных лодок «Щука-Б» велось в 1983—2001 годах. В 1983—1993 годах было заложено 20 субмарин, из них 14 достроены. 10 подлодок входят в состав ВМФ России , на последней из них — К-335 «Гепард» флаг был поднят 4 декабря 2001 года в присутствии Президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Путина

Смотрите новый выпуск программы в это воскресенье, в 09:55.