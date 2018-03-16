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Подводники рассказали, как российские АПЛ дошли до США
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Подводники рассказали, как российские АПЛ дошли до берегов США 

ТК «Звезда» 12 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках учений атомные подлодки проекта 971 «Щука-Б», не нарушая границ Соединенных Штатов Америки, смогли незаметно подойти вплотную к американским военным базам.
В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном субмаринам проекта 971 «Щука-Б», подводники рассказали об уникальной операции, в ходе котор российские подлодки дошли до американских баз и покинули этот район, оставшись незамеченными.
По словам подводников, командованием был отдан приказ занять позиции в районе военных баз Соединенных Штатов Америки.
«Данная задача была выполнена, подводные лодки обозначили себя в данных районах океана и выполнив задачи вернулись на базу», — рассказал командир дивизии подводных лодок Сергей Старшинов.
Нужно подчеркнуть, что Америка имеет военные базы в разных частях мира, а в данном случае речь идет о том, что российские АПЛ дошли непосредственно до берегов США.
Строительство подводных лодок «Щука-Б» велось в 1983—2001 годах. В 1983—1993 годах было заложено 20 субмарин, из них 14 достроены. 10 подлодок входят в состав ВМФ России, на последней из них — К-335 «Гепард» флаг был поднят 4 декабря 2001 года в присутствии Президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Путина.
Смотрите новый выпуск программы в это воскресенье, в 09:55.
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