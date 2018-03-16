Командующий Тихоокеанским флотом представил личному составу ТОВВМУ нового начальника

Он пожелал контр-адмиралу Олегу Журавлёву удачи в службе и выразил надежду на то, что с его приходом училище будет качественно развиваться и преображаться.

Командующий Тихоокеанский флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц посетил Тихоокеанское высшее военно-морское училище (ТОВВМУ) имени С. О. Макарова и Владивостокский филиал Нахимовского военно-морского училища.

В ТОВВМУ адмирал Сергей Авакянц представил личному составу нового начальника училища, контр-адмирала Олега Журавлёва. Командующий флотом отметил, что новый руководитель имеет большой опыт работы, хорошо знает регион и флот, поскольку до 2007 года проходил службу на Тихоокеанском флоте. Он пожелал контр-адмиралу Журавлёву удачи в службе и выразил надежду на то, что с его приходом училище будет качественно развиваться и преображаться.

Командующий Тихоокеанским флотом обсудил с руководящим составом ТОВВМУ вопросы состояния и развития материально-технической базы училища. Особо затрагивалась тема прохождения морской практики курсантами. Адмирал Сергей Авакянц отметил, что училище является одним из основных кадровых резервов флота, и поэтому командование флота готово к обсуждению совершенствования механизма практической подготовки будущих офицеров на базе корабельных соединений, базирующихся в Приморье и на Камчатке. Причем у курсантов будет возможность проходить практику на самых современных кораблях и подводных лодках.