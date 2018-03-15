Генерал-полковник: Россия отстала в производстве боевых роботов

В 2018 году Россия может запустить серийное производство боевых роботов. Об 15 марта заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время форума «Россия — страна возможностей». По его словам, сейчас они проходят завершающую стадию государственных и войсковых испытаний. Глава военного ведомства России уточнил, что уже сейчас довольно энергично реализуется удалённое управление техникой.

«Мы здесь отстали на несколько, если не на десяток лет. В этом направлении давно работают американцы, израильтяне, японцы, китайцы тоже создают роботизированные средства. Мы здесь немножко приотстали, потому что все 90-ые годы мы разоружались, плевали на всё своё. По линии МЧС закупали беспилотники, поэтому в МЧС роботы уже работают. В армии ничего этого не было. Сейчас мы наконец-то будем запускать серийное производство. Пока это будут небольшие партии, но главное — положить основу», — отметил собеседник НСН.

Генерал посоветовал военному «Сколково» обратиться к опыту Берии По словам Леонида Ивашова, боевые роботы могут применяться во всех сферах военного дела.

«Другое дело, что функционально будут меняться задачи, решаемые личным составом и задачи, решаемые машинами. Прежде всего, для того, чтобы робот был эффективным, нужны управляющие им люди с высоким уровнем образования, пониманием характера военных действий, инженерным образованием. Тогда боевые роботы будут работать. Но человека они никогда не заменят. Есть такие специфические области военного искусства, где нужен нестандартный тип мышления. Робот может действовать только в определённой заданной ему логике. Они могут применяться практически во всех сферах военной деятельности: для разминирования и минирования, как ударные средства, как средства обеспечения деятельности боевых средств и как управляющие и координирующие структуры», — заключил в эфире НСН Ивашов.