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Уникальные кадры модернизации подлодки «Щука-Б» в Снежногорске
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Уникальные кадры модернизации подлодки «Щука-Б» в Снежногорске 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Сайт телеканала «Звезда» публикует эксклюзивные кадры ремонтных работ на подводной лодке проекта 971 «Щука-Б», которой посвящен новый выпуск программы «Военная приемка».
Атомная подводная лодка проекта 971 «Щука-Б» проходит ремонт на заводе «Нерпа» в городе Снежногорск. На субмарине производится значительное обновление бортового оборудования.
«Выполняется полный доковый ремонт, ремонт клапанов вентиляции, кингстонов, главного валопровода, гребного винта, резинового спецпокрытия, осуществляется полная окраска корпуса, ремонтируются те системы корабля, которые влияют на его живучесть», — рассказал ТРК «Звезда» директор предприятия Аркадий Оганян.
Кроме того, по его словам, проводятся работы по замене активной зоны ядерного реактора.
Новый выпуск программы «Военная приемка» выйдет в это воскресенье, в 09:55. В нем пойдет речь о так называемой «Звериной дивизии», в которую входят подлодки проекта 971 — «Пантера», «Гепард», «Тигр», «Волк», «Вепрь», «Леопард».
Съемочная группа первой из телевизионщиков поднимется на борт этих уникальных кораблей.
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