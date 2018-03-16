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Мы — охотники: подводник рассказал, как ведется борьба с подлодками НАТО
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Мы — охотники: подводник рассказал, как ведется борьба с подлодками НАТО 

ТК «Звезда» 12 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Чтобы не дать субмаринам НАТО приблизиться к российским стратегическим подводным лодкам, «Щуки» занимают позицию между субмаринами противника и российскими АПЛ.
В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном командир дивизии подводных лодок проекта 971 «Щука-Б» Сергей Старшинов рассказал о тактике противодействия с субмаринами НАТО, которые пытаются приблизиться к российским стратегическим АПЛ.
«Наша задача — сохранить боевую устойчивость этих кораблей, а значит, находиться между потенциальным противником и нашей подлодкой», — рассказал Старшинов.
Он подчеркнул, что задача по обеспечению боевой устойчивости подводных лодок — одна из наиболее важных, но не главная.
«Те, кто служит на этих АПЛ это охотники по жизни и по службе. И это главная функция этих подводных лодок», — сказал офицер.
Подводные лодки проекта 971 «Щука-Б» — многоцелевые атомные подводные лодки третьего поколения. Всего по проекту планировалась постройка 25 кораблей. В 1983—1993 годах было заложено 20 субмарин, из них 14 субмарин достроены, 10 из которых входят в состав ВМФ России. На последней из них — К-335 «Гепард» флаг был поднят 4 декабря 2001 года в присутствии Президента и Верховного Главнокомандующего В. Путина.
С 2014 года четыре корабля проекта 971 «Щука-Б» проходят глубокую модернизацию на судоремонтном заводе «Звездочка», что должно приблизить их характеристики к подлодкам 4 поколения.
Смотрите программу «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55.
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