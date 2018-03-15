Ледокольный кризис: почему США проигрывают битву за Арктику

Освоение арктического региона требует особых навыков, специально обученных людей, построенных особым образом объектов и уникальных кораблей, создавать которые массово и быстро ни одна страна, кроме России , в данный момент не может.

Ледокольные суда, способные прокладывать путь для танкеров и газовозов через трехметровый лед на сотни километров, в западных странах не имеются, и в ближайшие несколько лет не появятся.

Несмотря на титул обладателя самого крупного военно-морского флота в мире, Соединенные Штаты Америки не могут приступить к освоению ключевого экономического региона — Арктики, из-за практически полного отсутствия современных ледоколов.

Попытка не только и не столько закрепиться, сколько хотя бы оказаться на передовой арктических технологий, в США связана с целым рядом трудностей, преодолеть которые страна с самой многочисленной группировкой надводных кораблей и наибольшим количеством военно-морских баз за рубежом в ближайшие несколько лет не сможет.

В данный момент ледокольный флот США, на двоих с ближайшим северным соседом — Канадой , располагает всего четырьмя крупными ледоколами. Эти корабли далеко не новые — средний возраст таких судов более 30 лет, а включение в состав ледокольного флота крупных атомных ледоколов не прорабатывается до сих пор.

Главная проблема создания судов для уверенного передвижения в арктических широтах заключается в том, что Береговая охрана США, руководство которой давно пытается привлечь внимание руководства ВМС и Пентагона к проблеме фактического отсутствия ледокольного флота, не располагает соответствующим бюджетом для создания серии современных кораблей и в целом не до конца понимает, какие именно типы кораблей, с каким водоизмещением и оснащением нужны Соединенным Штатам для присутствия в регионе.

Адмирал Береговой охраны Пол Цукунфт на фоне обсуждения отсталости ледокольного флота США неоднократно заявлял, что Америка вообще не играет в «одной лиге» с Россией по части освоения Арктики. Американский военный эксперт Майкл Кофман отметил, что Соединенным Штатам может потребоваться до шести различных кораблей ледового класса.

«Схема может быть следующая — три крупных корабля и три корабля «среднего» класса. Ожидается, что первые корабли могут получить уже к 2022 году, и атомные ледоколы в этом случае будут крайне востребованы», — отметил Кофман.

При этом Береговая охрана и ВМС до сих пор не выбрали проекты судов ледового класса, не согласовали порядок их оплаты не выяснили между собой, за счет каких средств будет финансироваться наращивание арктической группировки.

Догоняя Россию

Санкт-Петербурге. Не считая самых крупных, построенных еще в СССР, активно эксплуатируемых и регулярно обновляемых Росатомфлотом ледоколов, в России одновременно строятся сразу три корабля принципиального новой конструкции. Сохранением и приумножением атомного ледокольного флота занимаются на Балтийском судостроительном заводе

Для оперативного решения задач на всем протяжении Северного морского пути на верфи заложены сразу три атомных ледокола проекта ЛК-60, два из которых уже спущены на воду для окончательной достройки.

Полученный опыт будет способствовать продвижению российских судостроителей в создании уникальных кораблей ледового класса дальше остальных — успешная сдача кораблей проекта ЛК-60 позволит российским судостроителям приступить к строительству прорывного в технологическом отношении корабля — ледокола «Лидер».

Разработанный в ЦКБ «Айсберг» корабль не только будет отличаться максимально возможной степенью автоматизации и обеспечит круглогодичную проводку крупных кораблей через двух и трехметровый лед по Северному морскому пути, но и в случае необходимости самостоятельно обеспечит их защиту.

Концепция «открытой кормы» на время особого периода позволит устанавливать на «Лидер» различные модульные конструкции с противолодочным, артиллерийским, ракетным и радиотехническим оборудованием. Такой набор, по словам экспертов, позволит не просто нейтрализовать «входящие» угрозы для корабля, но и защитить ценный груз, перевозимый газовозами и другими кораблями.

Другое уникальное решение российских судостроителей заключается в создании самодвижущейся дрейфующей станции. И хотя номинально станция «Северный полюс» не будет принадлежать к классу ледовых судов, конструкция и прочность корпуса позволят проводить научную работу без привлечения ледоколов на сложных маршрутах со льдами, толщиной свыше двух метров в зимне-весеннюю и более трех метров в период летне-осенней навигации.

Время решает все Большинство из технологических решений, необходимых для безопасного и надежного строительства, а также последующей эксплуатации ледоколов с ядерной энергетической установкой, в России давно отработаны и требуют лишь согласования и проработки в соответствующих ведомствах. После окончательного утверждения схем систем безопасности и других технических деталей проекта ледоколы отправятся в производство, а после спуска на воду и достройки сразу же отправятся к месту службы.

У американских судостроителей, обладающих огромным опытом в строительстве крупных надводных кораблей различных типов, с проектированием и созданием ледоколов большие проблемы. Адмирал Береговой охраны США Пол Цукунуфт отметил, что производство ледоколов для американских компаний на современном историческом этапе «давно забытым ремеслом».

При этом планы относительно строительства и дальнейшего применения серии кораблей ледового класса в США могут быть скорректированы, и, вместо шести кораблей (трех тяжелых и трех средних), Береговая охрана США может получить всего три тяжелых ледокола без ядерной энергетической установки.

Стоимость таких кораблей, по словам экспертов, будет составлять более $1 млрд за единицу, что значительно превышает расходы на строительство технологичных, безопасных и современных атомных ледоколов с неограниченностью дальностью хода в России.

Сколько в действительности потребуется американским судостроителям, чтобы безопасно и на постоянной основе организовать присутствие в Арктике, неизвестно. Эксперты в области кораблестроения считают, что спустить первый пригодный к эксплуатации во льдах корабль американские специалисты смогут не ранее 2023-2024 года, однако до начала формирования полноценного атомного арктического флота пройдет не менее 20 лет.

Не дешевле обойдутся и канадские корабли. Уже известно, что, вместо полноценных ледоколов, канадские военные могут получить несколько судов с «расширенными возможностями», построенные на базе норвежских патрульных кораблей типа Svalbard. За пять кораблей этого типа канадские военные заплатят более $3,5 млрд Однако ожидать в ближайшей перспективе появления современных атомных ледоколов в США и других странах, имеющих интересы в Арктике, не стоит.