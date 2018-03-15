В Казани начали собирать первый вертолёт военной серии Ми-38Т

Речь идёт о модели Ми-38Т — серийном многоцелевом транспортно-десантном вертолёте. Он сильно отличается от базовой модели Ми-38 тем, что все комплектующие в нём, включая новый двигатель с цифровым комплексом для пилотирования и навигации, отечественные. В вертолёте появятся средства связи для военных нужд и дополнительные баки для топлива.

Во втором квартале его начнут испытывать в Воздушно-космических силах России . По результатам опытной эксплуатации вертолёт модернизируют.

По данным руководства холдинга «Вертолёты России», моделью с увеличенной дальностью полёта уже интересуются не только в России, но и за её пределами.