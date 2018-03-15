Минобороны займётся освещением конкурса на лучшую подготовку призывников

России уточнён порядок проведения конкурса среди регионов на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва. Соответствующее постановление вступило в силу 15 марта.

Документом предусмотрено, что освещение мероприятий, проводимых в рамках конкурса, передано Министерству обороны . Ведомство будет осуществлять его в пределах средств, выделенных ему на год из бюджета. Ранее обязанность освещать мероприятие в СМИ возлагалась на Роспечать

Также постановлением из положения о проведении конкурса, в частности, исключено упоминание о конкурсной комиссии Балтийского флота и отменена норма о том, что поощрение победителей конкурса приурочивается к Дню Победы. Вместе с тем устанавливается, что победителей теперь могут представить к награждению не только Почётной грамотой, но и благодарностью Правительства.