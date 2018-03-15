Ещё
Минобороны займётся освещением конкурса на лучшую подготовку призывников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны займётся освещением конкурса на лучшую подготовку призывников 

Парламентская газета 15 марта 2018
Фото: Парламентская газета
В России уточнён порядок проведения конкурса среди регионов на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва. Соответствующее постановление вступило в силу 15 марта.
Документом предусмотрено, что освещение мероприятий, проводимых в рамках конкурса, передано Министерству обороны. Ведомство будет осуществлять его в пределах средств, выделенных ему на год из бюджета. Ранее обязанность освещать мероприятие в СМИ возлагалась на Роспечать.
Также постановлением из положения о проведении конкурса, в частности, исключено упоминание о конкурсной комиссии Балтийского флота и отменена норма о том, что поощрение победителей конкурса приурочивается к Дню Победы. Вместе с тем устанавливается, что победителей теперь могут представить к награждению не только Почётной грамотой, но и благодарностью Правительства.
Парламентская газета: последние новости
Россия жёстко и по всем каналам предостерегла США от удара по Дамаску, сообщил Лавров В Минобороны рассказали о почти 4 тысячах проголосовавших досрочно военных и гражданских служащих Шойгу: военные и гражданские учёные должны вместе развивать технологии искусственного интеллекта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля261
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе34
Джонсон отказался жать руку послу России148
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам54
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение